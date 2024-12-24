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آخر تحديث لإيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:15 مساءً -  تصدر أمس الإثنين، فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في آخر تحديث يومي لإيرادات الأفلام. 

 

إيرادات فيلم الحريفة 2 

 وبلغت إجمالي إيرادات فيلم الحريفة الجزء الثاني مليون و584 ألف جنيه في أحدث ليالي عرضه بالسينمات أمس. 

 

قصة فيلم الحريفة 2 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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