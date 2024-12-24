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مشاهير العرب - احتفالا بالكريسماس.. «الثقافة» تواصل حفلاتها بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - احتفالا بالكريسماس.. «الثقافة» تواصل حفلاتها بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالا بالكريسماس.. «الثقافة» تواصل حفلاتها بأوبرا الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى والمدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر وذلك في السابعة مساء الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يأتي ذلك استمرارا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى اكتشاف وتبنى الواعدين في مختلف ألوان الإبداع واحتفالاً بأعياد الكريسماس.

يشارك في الحفل أوركسترا أوبرا الإسكندرية للشباب وفصل الفيولينة «سوزوكي» تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى بالإضافة إلى طلاب فصل الدكتورة نرمين خليل بمصاحبة عازف البيانو أمير عوض ويتضمن مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها مهرجان الكريسماس لـ إندرسون، مارش راديتيسكي لـ شتراوس، كونشيرتو لثنائي الڤيولينة والبيانو - أليجرو موديراتو لـ ڤيڤالدي، رقصة أسبانية لـ روميرو وهوڤر، جافوت والدقيقة 1 لـ باخ، جافوت لـ لولي، الرمانتان لـ شومان، كورال الصياد لـ ڤيبر، قصيدة الفرح لـ بيتهوڤن، ليلة صامتة لـ جروبر، إذهب وأخبر العمة رودي من الأغنية الشعبية، رنين الأجراس لـ بيربونت، كما يقدم طلاب فصل الإيقاع تدريب الفنان سعيد الأرتيست فقرات موسيقية متنوعة.

ويصاحب الحفل معرضاً للوحات من إبداعات الدارسين بفصل الرسم تدريب الدكتورة داليا فؤاد منهم ليلي راجح، بيسان احمد الشال، كنزي كريم محمد، ریتال اسلام احمد، عبد الله كريم عبد المنعم، فيروز محمد صبحي، تاليا مجدي حسن، أحمد مجدي احمد، مني صلاح احمد، ایسل محمد ناصر، عنان احمد الشال، جولي يوسف فرج الله، عليا محمد علي، تالا عادل مرسي، جوري احمد مصطفي، يوأنا جورج طلعت، دارین یوسف طلعت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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