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مشاهير العرب - بمشاركة رانيا يوسف.. كواليس مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمشاركة رانيا يوسف.. كواليس مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة رانيا يوسف.. كواليس مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - موضوع عائلي الجزء الثالث.. تُعرض غدا الخميس 26 ديسمبر 2024، أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، على منصة شاهد vip، بطولة النجم ماجد الكدواني، وذلك بعد النجاح الكبير لجزئية السابقين وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما.

مشاركة رانيا يوسف في مسلسل موضوع عائلي

من مفاجآت مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، انضمام الفنانة رانيا يوسف لفريق العمل، إلى جانب عدد من نجوم المواسم السابقة وهم طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، نور اللبنانية، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

ماجد الكواني في مسلسل موضوع عائلي

برومو مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

روج الفنان ماجد الكدواني لبرومو مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات وقال: «لكل اللي سألنا على البرومو اتفضلوا لأجل عيونكم».

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن مسلسل موضوع عائلي، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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