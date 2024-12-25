مشاهير العرب - بمشاركة رانيا يوسف.. كواليس مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - موضوع عائلي الجزء الثالث.. تُعرض غدا الخميس 26 ديسمبر 2024، أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، على منصة شاهد vip، بطولة النجم ماجد الكدواني، وذلك بعد النجاح الكبير لجزئية السابقين وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما.

مشاركة رانيا يوسف في مسلسل موضوع عائلي

من مفاجآت مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، انضمام الفنانة رانيا يوسف لفريق العمل، إلى جانب عدد من نجوم المواسم السابقة وهم طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، نور اللبنانية، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

برومو مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

روج الفنان ماجد الكدواني لبرومو مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات وقال: «لكل اللي سألنا على البرومو اتفضلوا لأجل عيونكم».

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن مسلسل موضوع عائلي، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.