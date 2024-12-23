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بشرى تتألق على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

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بشرى تتألق على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

بشرى تتألق على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:45 مساءً - تألقت الفنانة بشرى خلال إطلالتها على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "آخر الخط" المقام حاليا بأحد سينمات بمنطقة الشيخ زايد.

فيلم آخر الخط

وحضر كذلك عدد من ابطال الفيلم منهم: الفنان محمد علي رزق والمخرج محمد السعدني وانطلق منذ قليل فعاليات العرض الخاص لفيلم التشويق والغموض "آخر الخط" الذي يقوم ببطولته الفنانة وبشرى، وبسمة، والفنان محمد القس في احد السينمات بمدينة الشيخ زايد.

 وكان من أول الحضور للعرض الفنان محمد عادل والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حجازي واسلام ابراهيم وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية ويعد فيلم "آخر الخط" العمل الثاني الذي يجمع كلًا من بشري وبسمة بعد اولاد حريم كريم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية0

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 قصة وأحداث فيلم آخر الخط

 وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبعة شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج. أ

 

بطال فيلم آخر الخط 

 

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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