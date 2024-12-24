مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - ودعت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عام 2024 برسالة غامضة، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي شهد تفاعل قطاع كبير من متابعيها.

وكتبت دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» رسالة تودع من خلالها 2024، قائلة: «مع السلامة يا شهور مضت، أخذتي منا الأصحاب، وغيرتي علينا الأحباب، وعرفتينا على حقيقة البشر، وعرفنا معنى الصداقة، وعرفنا الناس على أصلها، وداعا يا شهور مضت، بحلوها ومرها 2024 سنة مستحيل أنساها».

آخر أعمال دينا فؤاد

جدير بالذكر، أن دينا فؤاد شهدت نجاحها في مسلسل «حق عرب» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتألقت خلاله بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب شارك فيه مجموعة من النجوم بجانب الفنان أحمد العوضي، الذي لعب بطولة المسلسل، العمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، منهم: الفنانة وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، أحمد عبد الله، وليد فواز، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أبرز تصريحات دينا فؤاد عن مسلسل حق عرب

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها البالغة بنجاح شخصيتها في مسلسل «حق عرب» بطولة النجم أحمد العوضي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وقالت دينا فؤاد، خلال لقائها في برنامج «لمن يهمه الفن» مع الإذاعية أميرة نور عبر إذاعة نغم إف إم: «أصعب ما في شخصية حنان الغرباوي، إنها شخصية مركبة وفيها مختلف أنواع المشاعر، ويعتبر قدمت فيها أكتر من دور، فرحت جدا بنهاية شخصية حنان الغرباوي، في حق عرب، لأنها نهاية قوية وفيها تحدي كبير ليا كفنانة».