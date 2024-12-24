مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق الجزء الثاني لـ مسلسل «بين السطور» على قناة الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - حاز مسلسل بين السطور منذ بدء عرضه على استحواذ المتابعين والمشاهدين، فأعلنت شاشة قنوات الحياة عن عرض مسلسل بين السطور، الجزء الثاني، فمتى يتم عرض عرض مسلسل بين السطور؟.

كشفت قناة الحياة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انطلاق الجزء الثاني لمسلسل بين السطور على شاشتها بدءًا من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الساعة 9 مساء، ويعرض العمل من السبت إلى الأربعاء، وذلك بعد عرضه الأول في شهر يناير الماضي على قناة ON وتحقيقه نجاحاً كبيراً.

موعد عرض مسلسل بين السطور الجزء الثاني

ويكون موعد عرض مسلسل بين السطور بدءًا من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الساعة 9 مساء، ويعرض العمل من السبت إلى الأربعاء، وذلك بعد عرضه الأول فى شهر يناير الماضى على قناة ON وتحقيقه نجاحاً كبيراً.

ابطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، على الطيب، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصرى، أيمن عزب، عمرو جمال، عمر شرقى، ليلى عز العرب، كريمة منصور، سلوى محمد على، محمد لطفى شاهين، جهاد حسام الدين، محمد الصاوى، عزت زين، انعام الجريتلى، مصطفى سلامة، أحمد أسامة، ومن تأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار نجلاء الحدينى، سارة الطوبجى، وفاطمة الزهراء سيف الدين وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، ويحكي عن الإعلامية هند سالم شديدة الطموح التي تضحي بأي شيء في سبيل ارتقائها الوظيفي، ومع أن حياتها العائلية والعملية تبدو من الخارج برّاقة ومجال حسد من المحيطين، لكن خلف الأبواب المغلقة يمكنك أن ترى الأمور من منظور آخر حيث كل الأشياء على وشك التداعي.

ويزداد الأمر سوءا حين يتعرض لاعب رماية أمريكي من أصل مصري لحادث يُكلّفه حياته، وتبدأ الشرطة التحقيق بالقضية مع كل معارفه، من بينهم هند التي استضافته ببرنامجها مرتين وسرعان ما يتضح أنها لم تربطها به علاقة مهنية فقط وإنما جمعهما الحب أيضا قبل سنوات طويلة، وهو ما يتبعه كشف الكثير من الأسرار التي لن تلبث أن تكلّفها كل شىء.