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شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

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شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يشاع ويتردد بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.

 

الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما علمناه بأن الجمارك في المطار قامت بوضع "بانر" أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج.

 

قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول.

 

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تطبيق قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأوضح: أنه من المتوقع تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو الواردة من الخارج بدءًا من 1 يناير 2025، معقبا: القرار سيطبق على الهواتف الجديدة بدءًا من موعد إعلان القرار، أما الهواتف القديمة لن يتم تعطيلها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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