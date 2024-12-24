السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

السجون البرازيلية ترفض السماح لنجم منتخب السامبا بقضاء الكريسماس مع عائلته - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

تعرف على أبطال الشتاء في الدوريات الخمسة الكبرى 2024-2025 - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

شيكا يسجل هدف التعادل الثاني لطلائع الجيش في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

هذا ما سيحدث غداً بتعز - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

عاجل:إسرائيل تكشف عن تحضيرها لضربة عسكرية قاصمة باليمن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صدقي صخر يودع شخصية لطفي عبود بهذه الكلمات «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: اللغة العربية تعاني من جناية أهلها عليها - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: اللغة العربية تعاني من جناية أهلها عليها - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف أسباب تحرك سعر الدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - التضخم وسعر الدولار، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي إننا لا نزال بعيدين تماما عن مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي وهو 7% ويجب مراجعة هذا المستهدف في ضوء البيانات والأرقام التاريخية والواقع.

السبب وراء زيادة معدل التضخم

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "رفع أسعار المحروقات من جانب السياسة المالية أدى إلى زيادة التضخم وأثرت في توقعات التضخم فيما هو قادم خلال عام 2025، فضلا عن عوامل عدم اليقين التي تأتي بها رياح الغرب والانتخابات الأمريكية وما عساها أن تؤثر في حركة التجارة".

 

رسالة للبنك المركزي بشأن مستهدف التضخم

وتوقع عدم حدوث انخفاض في التضخم إلا من خلال توافق ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، فضلا عن سياسة تجارية تكون مواتية، مناشدة البنك المركزي بتعديل مستهدف التضخم على مدار 3 سنوات ليصبح في حدود 13 أو 15% وذلك لطمأنة السوق بعيدًا عن المستهدفات غير الواقعية.

عوامل ارتفاع سعر الدولار

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع لانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار ومنها مزيد من الطلب على الدولار لأسباب متعلقة بالالتزامات وسداد الحكومة لالتزامات دولارية كبيرة بشكل عاجل، وانخفاض إيرادات قناة السويس والمصادر المختلفة، وبالتالي شهدنا تحرك في سعر الصرف.

وتابع: لعدم حدوث أي انخفاضات جديدة في سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي هناك حاجة لتدفقات دولارية استثنائية مثل صفقة رأس الحكمة وقرارات واضحة بالسياسة التجارية تقلل الفجوة ما بين الصادرات والواردات.

وأوضح: أن هناك أسبابا غير حقيقية في تحرك سعر الدولار أمام الجنيه مرتبطة بعملية الدولرة والخوف والترقب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اتحاد الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق