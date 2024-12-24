أرنولد: محمد صلاح أقرب أصدقائي ولا أزوره في منزله لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - أكد الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح، يعتبر أقرب أصدقائه في صفوف الفريق.

وتحوم الشكوك حول مستقبل صلاح وأرنولد مع ليفربول، وكذلك فيرجيل فان دايك، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

أرنولد يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

وقال أرنولد، في تصريحات نشرتها شبكة "sportbible" الإنجليزية عندما سئل عما ما إذا كان محمد صلاح أم دومينيك سوبوسلاي أقرب صديق له في ليفربول: "سأقول محمد صلاح، لأكون صادقا".

وأضاف: "عرفنا بعض منذ فترة طويلة، ولعبنا معا وترابطنا وتواصلنا، خاصة على أرض الملعب، نحن نفهم الطريقة التي نلعب بها".

وتابع: "نفهم طريقة لعبنا ولا نشتكي من بعضنا البعض، نحن نحترم أسلوب لعب بعضنا البعض، وفي بعض الأحيان أتبادل التمريرات ويتجاهلني، لكنني أعلم أنه إذا لم أمرر له الكرة فإنه يفكر في نفس الشيء".

وكشف الدولي الإنجليزي أيضا أنه يتلقى دعوات متكررة لزيارة منزل محمد صلاح لتناول الشاي.

وقال: "نتناول الشاي لأنه لا يطبخ أبدا، قام صلاح ذات مرة بتصوير مقطع محرج لي خلال إحدى زياراته".

وأكمل: "في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها لمنزله، كنت خائفا لأنه لديه قطط، وأنا لا أحبها، لديه مقطع فيديو محرج لي طلبت منه ألا يخرجه أبدا، أبدا".

وختم أرنولد: "لديه مقطع فيديو لي وأنا أصرخ لأن إحدى قططه قفزت بالقرب مني! كنت أصرخ وأقول (مو، ساعدني، ساعدني!)".

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