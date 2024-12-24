الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 177 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

مجهودات وزارة الزراعة 

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 8 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (4251) رأس ماشية، وعقد 16 ندوة توعوية إرشادية، وشن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5145 كجم مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

f6bd524a7e.jpg
f59276c7cc.jpg
7a83208bc4.jpg

كما تم تحصين 152 ألف و990 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، أعمال الجمعية الزراعية بقرية بتمدة، للاطمئنان على سير العمل ومراجعة السجلات، فضلا عن المرور علي الزراعات الشتوية، وزيارة محطة لفرز وتعبئة محصول الفراولة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية لمشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، كما تم إزالة ٧ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز طوخ، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماع بالإدارة الزراعية بأشمون، لمتابعة سير العمل، كما تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن مواصلة أعمال تطهير المساقي، كذلك المرور على الزراعات الشتوية وزراعة الحقول الإرشادية.

568d64c654.jpg
6daf6a312e.jpg

بينما اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية للنهوض بالمحاصيل السكرية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قوافل بيطرية بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تقديم 2406 خدمات بيطرية، وتحصين 18740 طائرا، كما تم المرور على أسواق بيع وتداول الادوية البيطرية، وتم ضبط 132 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، كما تم عقد 63 ندوة ارشادية للتوعية بالأمراض الوبائية، كما عقد أعضاء فريق الجايكا اجتماع حول مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين، كما تم استقبال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمرور على الزراعات القائمة، كما تم عقد ندوة حول الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات، وتم ختام فعاليات دورة مطبقى المبيدات بمركز السنبلاوين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة المحاصيل الشتوية بالحقول، كما تم عقد ندوة حول التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 49 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 35740 حيوانا، وعقد لقاءات إرشادية، كما تم شن حملات التفتيش على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 1279 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 728 ألف و658 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

 

aede78c1c2.jpg

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة توريد الأقطان، والمرور على الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وإزالة التعديات، كما تم تفقد زراعات البساتين ومراكز تجميع الألبان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، تفقد الجمعيات الزراعية، ومتابعة توريد الأقطان، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، ويوم حقل لمحصول القمح، كما شكلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، لجنة من مهندسي الإدارة الزراعية بالعلمين لعمل معاينات على أرض الواقع للمزارعين، لصرف الاسمدة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على زراعات بنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية بجنوب بورسعيد، كما تم عقد يوم حقل لمحصول القمح.

8d9281dcbf.jpg

وأطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، قافلة بيطرية مجانية تشمل جميع التخصصات ومختلف الفصائل، والكشف باستخدام أجهزة السونار، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، زراعة 10 حقول إرشادية بمحصول الشعير، زراعة مطرية، كما تم عقد اجتماع بالإدارة الزراعية بالعريش، لمتابعة سير وانتظام العمل، كما اعلنت المديرية توزيع تقاوي الشعير مجانا، كما نظمت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية لخدمة المربين بالمجان، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بعض المزارع بمنطقة وادي الطور وتوزيع التقاوى على بعض المزارعين بالحقول الإرشادية، كما تم فحص أشجار النخيل.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس، للاطمئنان على سير العمل، كما تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن، كما تم المرور علي الحقول الإرشادية لمتابعة وفحص محصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة، والمرور على مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، كما تم عقد اجتماعات بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، أعمال المرور لمكافحة الآفات، وتفقد زراعات القمح، بنجر السكر، الفول البلدي، الثوم، والبطاطس، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان «كيفية زراعة البصل، وأهم التوصيات الفنية الواجب اتباعها، ذلك من خلال مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، بجمع الخضروات الطازجة: الباذنجان والكرنب الأحمر، المنزرعة بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعية بالغردقة، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان شجرة مثمرة أمام كل بيت، كما تم مناقشة كيفيه زراعة الأشجار المثمرة والعناية بها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على زراعات بنجر السكر، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية، حول زراعة محصول قصب السكر بالشتلات والتحول من نظام الرى التقليدى إلى انظمة الرى الحديث، وكذلك عمليات الخدمه لمحصول القمح، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، إزالة 5 حالات تعد على الاراضي الزراعية، كما تم شن حملات على اسواق المبيدات والاسمدة والاعلاف، وعقد اول ندوة من سلسلة البرنامج التدريبي حول الاستخدام الأمثل والمسؤول للمبيدات، كما نظمت مديرية الطب البيطرى ندوة إرشادية حول الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق