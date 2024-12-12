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مشاهير العرب - بلو آيفي كارتر تحتفل بعرض فيلم «Mufasa: The Lion King» مع والديها (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بلو آيفي كارتر تحتفل بعرض فيلم «Mufasa: The Lion King» مع والديها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بلو آيفي كارتر تحتفل بعرض فيلم «Mufasa: The Lion King» مع والديها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:31 صباحاً - تصدرت الفنانة الشابة بلو آيفي كارتر، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم «Mufasa: The Lion King ، بجانب والديها جاي زي وبيونسيه.

وفي مقاطع الفيديو الذي نشر، على موقع يوتيوب، هتفت مغنية الراب والمغنية لابنتهما البالغة من العمر 12 عامًا، والتي تلعب دور البطولة في الفيلم، قبل أن تلتقط الصور بجانبها، وكذلك مع والدة بيونسيه، تينا نولز.

واطلت كل من النجمتين بــ اللون الذهبي، حيث ارتدت بيونسيه فستان سترابلس ضيق مزين بدوائر ذهبية من توقيع دار بالمان الفرنسية أما إبنتها بلو إيفي فكانت متألقة بثوب أميري مزين بالدرابيه من توقيع المبدع الأميركي كريستيان سيريانو

بيونسيه وجاى زى وابنتهما
بلو آيفي كارتر ووالدتها

تؤدي بلو آيفي، صوت كيارا، ابنة سيمبا ونالا (التي تؤدي صوتها بيونسيه)، في الفيلم الذي يعد مقدمة لفيلم «The Lion King»، والذي يحكي قصة أصل موفاسا.

فبعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

أبطال فيلم Mufasa: The Lion King

يضم فيلم The Lion King، عدد من نجوم الفن في هوليوود، أبرزهم: عبد ساليس، ثانديوي نيوتن، ثيو سومولو، تيفاني بون، دومينيك جينينغز، ليني جيمس، أنيكا نوني روز، بريستون نيمان، بيلي إيشنر، كلفن هاريسون جونيور، فوليك أولوفويكو، برالين رانكينز، ثوسو مبيدو، جوانا جونز، كاجيسو ليديجا، مادس ميكلسن.، شيلا أتيم، كيث ديفيد، آرون بيير، بلو آيفي كارتر، جون كاني، دونالد جلوفر، بيونسيه نولز كارتر، سيث روجن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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