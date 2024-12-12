مشاهير العرب - موعد ومكان حفل مصطفى حجاج ليلة رأس السنة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:11 صباحاً - يستعد الفنان مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائي ساهر تزامنا مع حلول ليلة رأس السنة الجديدة، التي تشهد العديد من الحفلات لعدد من النجوم.

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 31 من ديسمبر الجاري، بفندق كونكورد السلام، ويقدم «حجاج» خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

ويذكر أن خلال شهر نوفمبر الماضي أعلن المنتج ومهندس الصوت هاني محروس عن انتهاء التعاقد بينه وبين الفنان مصطفى حجاج، بعد رحلة فنية مليئة بالنجاحات على مدار ما يقارب العشر سنوات.

وكتب محروس عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «السهل دائمًا أن نشتري الورد لكننا نفضل أن نبذل مجهوداً في زراعة الورد من البداية، مرحلة جديدة تبدأها شركة NJ والمهندس هاني محروس في صناعة نجوم صاعدين جدد والعمل على مشاريع فنية جديدة برؤى مختلفة لنجوم تعرفوهم جيدًا».

وأضاف: «بكل حب وبعد شراكة فنية وإنسانية امتدت لأكثر من عشر سنوات شهد فيها الجمهور أعمال فنية ارتبط بها لسنوات وتعلق بها، انتهت رحلة NJ Music production والفنان مصطفى حجاج.. لأن لكل قطار محطة يتوقف عندها ليبدأ رحلة جديدة.. وتحت إشراف ورؤية المهندس هاني محروس تبدأ NJ رحلة فنية جديدة أكثر تنوعاً ومشاريع أكثر مع نجوم تعرفوهم ونجوم ستعرفوهم لأول مرة».

آخر أعمال مصطفى حجاج

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، طرحه لأغنية بعنوان «روح»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

أغنية «روح» لـ مصطفى حجاج، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

روح مكان ماتروح

مش بتمثلي طموح

عايزين جمال م التاني

جربنا جمال الروح

عايزين نتدلع

من حقنا نتمتع

طب اوضحلك ايه تاني

ده مفيش بقى تاني وضوح

خلاص طب مش مشيت

بتقول فيا اتغشيت

لفيت طب ليه وجيت

باي باي مع السلامة

مليون رسالة شكر

من كل البيض والسمر

من يوم ماسبتني حر

باعتينلك ابتسامة

شوف حبيبي شوف

دا معادشي فيها كسوف

هقولك ع اللي بيا

كله على المكشوف

احاسيسي مكبوتة

مخنوقة مضعوطة».