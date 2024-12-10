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خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

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خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.. مع تخصيص بث سلسلة من تلاوات القارئ الشيخ طه الفشني بالتزامن مع ذكرى رحيله.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


41: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنعام 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الحج ( بمناسبة ذكراه) 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الإسراء  15 ق.


44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود الحلفاوي  وما تيسر من سورة الطور 15ق.
 
05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف ( بمناسبة ذكراه) 30ق.

53: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الله شلبي وما تيسر من سورة الأنبياء  30.


12:59 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله طبل وما تيسر من سورة الأنعام   15 ق.

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حسن النادي  وما تيسر من سورة المائدة  15 ق.


أما الختمة المجودة


تقدمة التلاوة د/ طه أبو كريشة الساعة 14:40.


مصحف مجود للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى   من سورتى فاطر- يس  29 ق.


16:24( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه)  15ق.


17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمي الجمل وما تيسر من سورة الأعراف  30ق.


17:59( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني  وما تيسر من سورة ص( بمناسبة ذكراه)  15ق.

19:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحجرات   30 ق.


19:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورة مريم 26ق.

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورة الحج 45ق ( بمناسبة ذكراه).

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  طه الفشني وما تيسر من سورتي القمر والرحمن 43ق( بمناسبة ذكراه).

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالحميد عبد الله  وما تيسر من سورة يس 15ق.

02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الله عمران وما تيسر من سورة النمل 15ق.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز علي فرج  وما تيسر من سورة النساء 30ق.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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