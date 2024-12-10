خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.. مع تخصيص بث سلسلة من تلاوات القارئ الشيخ طه الفشني بالتزامن مع ذكرى رحيله.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنعام 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف 30ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الحج ( بمناسبة ذكراه) 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.



44: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود الحلفاوي وما تيسر من سورة الطور 15ق.



05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف ( بمناسبة ذكراه) 30ق.

53: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة الأنبياء 30.



12:59 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله طبل وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق.

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة د/ طه أبو كريشة الساعة 14:40.



مصحف مجود للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى من سورتى فاطر- يس 29 ق.



16:24( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه) 15ق.



17:00( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمي الجمل وما تيسر من سورة الأعراف 30ق.



17:59( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة ص( بمناسبة ذكراه) 15ق.

19:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحجرات 30 ق.



19:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة مريم 26ق.

21:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الحج 45ق ( بمناسبة ذكراه).

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتي القمر والرحمن 43ق( بمناسبة ذكراه).

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالحميد عبد الله وما تيسر من سورة يس 15ق.

02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الله عمران وما تيسر من سورة النمل 15ق.

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة النساء 30ق.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.