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الرياضة - 03:46 - إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة تحسبا لهجمات بمسيرات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:46 - إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة تحسبا لهجمات بمسيرات - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة تحسبا لهجمات بمسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وذكر بيان للهيئة: «تم تعليق حركة الطيران بمطارات موسكو ومطار مدينة كالوجا تحسبًا لهجمات بمسيرات».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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