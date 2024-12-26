الرياضة - 03:46 - إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة تحسبا لهجمات بمسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وذكر بيان للهيئة: «تم تعليق حركة الطيران بمطارات موسكو ومطار مدينة كالوجا تحسبًا لهجمات بمسيرات».