تحذير عيدروس الزبيدي من العودة الى عدن - أخبار كلمتك

وجه صحافي وكاتب سياسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الصحافي صلاح السقلدي في تدوينة له على منصة "إكس"، إن اللواء عيدروس الزبيدي لو عاد إلى عدن في ظل هذا الوضع الكارثي، سيسمع أنين الجياع ولعنات المقهورين ودعوات المظلومين.

وأشار السقلدي إلى أن الوضع في عدن ليس كما يتم تصويره للزبيدي من قبل بطانة الويل وإعلام التضليل والزيف، حيث أن سمعتهم صارت على المحك، وفي مهب الجياع والضياع.

وأضاف السقلدي، في نصيحته للزبيدي: "ابو قاسم خليك عندك بأبوظبي أحسن، لأنك لو رجعت عدن بهذا الوضع الكارثي باتسمع أنين الجياع ولعنات المقهورين ودعوات المظلومين عليكم.. فالوضع مريع للغاية، وليس كما تصفه له بطانة الويل وإعلام التضليل والزيف. إلا إذا كانت عودتكم ستغير الوضع، وهو احتمال ضعيف".

وتابع السقلدي تحذيره بالقول: "خذها من شخص مخلص لا يود منكم غير السداد وانتشال وضع وطن منكوب بكم وبسياستكم الفاشلة المرتبكة وبحاشيتكم اللئيمة وبشركائكم المحليين والاقليميين الماكرين.. سمعتكم صارت على المحك وفي مهب الجياع والضياع.. اللهم أني بلغت".