الرياضة - 04:51 - مدبولي: 38.7 مليار دولار مستحقات دفعتها مصر في عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن البلاد سددت حوالي 7 مليارات دولار ديون مستحقة في شهري نوفمبر وديسمبر 2024.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي ما قامت مصر بسداده من ديون مستحقه خلال ما مضي بالعام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار، وهو تحدياً كبيراً للدولة.

وأكد مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات الواقعة عليها، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات.

رئيس الوزراء نوه إلى أن الالتزامات المستحقة على مصر سدادها في العام المقبل 2025 أقل بقليل عن المنتهي من سداده هذا العام،

توقع تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري مطلع ديسمبر الجاري، أن تسدد مصر مستحقات تتألف من أقساط وفوائد ديون في عام 2025 بقيمة 22.4 مليار دولار، يتم توزيعها بين 12.8 مليار دولار في النصف الأول و8.69 مليار دولار في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2025.

تمكنت البلاد في يونيو الماضي من تقليص إجمالي الدين الخارجي واجب السداد إلى قرب 1532.9 مليار دولار، ذلك بعدما فقد حوالي 15 مليار دولار، وفقاً لما أكده رئيس الوزراء في السابق.