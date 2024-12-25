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الرياضة - 04:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:51 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل داخل البنك المركزي الآن نحو 50.85 جنيهًا للشراء، 50.98 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الدولار داخل بنوك مصر، وذلك وفقًا للخدمة الشاملة التي يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 50.84 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار داخل بنك الإسكندرية عند 50.87 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في مصر على داخل المصرف المتحد عند 50.87جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 50.87 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي عند 50.84جنيه للشراء، 50.94جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك بركة

في حين بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك بركة نحو 50.84 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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