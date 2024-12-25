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مشاهير العرب - «عرفت البشر على حقيقهم».. دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «عرفت البشر على حقيقهم».. دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عرفت البشر على حقيقهم».. دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - دينا فؤاد.. تصدرت الفنانة دينا فؤاد، التريند على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بسبب رسالة غامضة ودعت فيها عام 2024.

دينا فؤاد تودع 2024

كتبت الفنانة دينا فؤادعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، قائلة:«مع السلامة يا شهور مضت، أخذتي منا الصحاب وغيرتي علينا أحباب وعرفتينا على حقيقة بعض البشر وعرفنا معنى الصداقة وعرفنا الناس على أصلها وداعا يا شهور مضت بحلوها ومرها يا سنة 2024 أعطتني دروسا مستحيل أن أنساها أبدا».

آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك في بطوله مسلسل حق عرب دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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