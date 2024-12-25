مشاهير العرب - «عرفت البشر على حقيقهم».. دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - دينا فؤاد.. تصدرت الفنانة دينا فؤاد، التريند على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بسبب رسالة غامضة ودعت فيها عام 2024.

دينا فؤاد تودع 2024

كتبت الفنانة دينا فؤادعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، قائلة:«مع السلامة يا شهور مضت، أخذتي منا الصحاب وغيرتي علينا أحباب وعرفتينا على حقيقة بعض البشر وعرفنا معنى الصداقة وعرفنا الناس على أصلها وداعا يا شهور مضت بحلوها ومرها يا سنة 2024 أعطتني دروسا مستحيل أن أنساها أبدا».

آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك في بطوله مسلسل حق عرب دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.