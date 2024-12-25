تفاصيل حالة الطقس آخر 6 أيام في 2024.. نشاط الرياح وتساقط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح غدا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة مساء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس 26 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الخميس 26 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 18 10 السواحل الشمالية 17 08 شمال الصعيد 18 04 جنوب الصعيد 22 07

حالة الطقس يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم الجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 17 10 السواحل الشمالية 17 08 شمال الصعيد 17 04 جنوب الصعيد 21 07

حالة الطقس يوم السبت 28 ديسمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة يوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على وجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 28 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 28 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 18 08 شمال الصعيد 19 04 جنوب الصعيد 21 07

حالة الطقس من الأحد 29 ديسمبر إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت على وجود نشاط للرياح، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 18 10 شمال الصعيد 19 05 جنوب الصعيد 21 08

درجات الحرارة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 17 11 شمال الصعيد 19 04 جنوب الصعيد 21 07

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 18 11 شمال الصعيد 20 05 جنوب الصعيد 22 08