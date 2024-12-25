تفاصيل حالة الطقس آخر 6 أيام في 2024.. نشاط الرياح وتساقط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.
حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر 2024
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح غدا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة مساء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الخميس 26 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الخميس 26 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|18
|10
|السواحل الشمالية
|17
|08
|شمال الصعيد
|18
|04
|جنوب الصعيد
|22
|07
حالة الطقس يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
وبينت حالة الطقس يوم الجمعة، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|17
|10
|السواحل الشمالية
|17
|08
|شمال الصعيد
|17
|04
|جنوب الصعيد
|21
|07
حالة الطقس يوم السبت 28 ديسمبر 2024
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة يوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وشددت هيئة الأرصاد على وجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 28 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 28 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|18
|08
|شمال الصعيد
|19
|04
|جنوب الصعيد
|21
|07
حالة الطقس من الأحد 29 ديسمبر إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأكدت على وجود نشاط للرياح، على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|18
|10
|شمال الصعيد
|19
|05
|جنوب الصعيد
|21
|08
درجات الحرارة يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|17
|11
|شمال الصعيد
|19
|04
|جنوب الصعيد
|21
|07
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|18
|11
|شمال الصعيد
|20
|05
|جنوب الصعيد
|22
|08
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