الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:06 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 عدم مباريات الهامة حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي “خليجي 26″، والتي يصطدم فيها منتخب عمان بالمنتخب القطري، بينما يواجه المنتخب الكويتي المستضيف للنسخة الحالية من البطولة، بمنتخب الإمارات.

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مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر

في مسابقة كأس الخليج يواجه فريق قطر ضد عمان الساعة 4.25 عصرا والإمارات ضد الكويت الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري - الجولة 6

زد - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الكواليني

طلائع الجيش - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي