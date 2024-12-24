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الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - أبرزها الكويت ضد الإمارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:06 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 عدم مباريات الهامة حيث نتابع الجولة الثانية من كأس الخليج العربي “خليجي 26″، والتي يصطدم فيها منتخب عمان بالمنتخب القطري، بينما يواجه المنتخب الكويتي المستضيف للنسخة الحالية من البطولة، بمنتخب الإمارات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر

في مسابقة كأس الخليج يواجه فريق قطر ضد عمان الساعة 4.25 عصرا والإمارات ضد الكويت الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري - الجولة 6

زد - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الكواليني

طلائع الجيش - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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