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الرياضة - 02:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 51.01 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه في مصر
سعر الدولار في البنوك في مصر

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.84 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.86 جنيه للشراء، 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 51.00 جنيه للشراء، 51.10 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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