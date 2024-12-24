الرياضة - 03:41 - هل دور البرد المنتشر حاليا متحور جديد من فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - انتشرت في الفترة الأخيرة، أنباء حول ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة انتشار نزلات البرد والانفلونزا الموسمية تزامنًا مع قدوم فصل الشتاء، مسببة حالة من القلق بين المواطنين، الذين تساءلوا: هل دور البرد المنتشر حاليًا هو متحور فيروس كورونا الجديد؟.

متحور جديد من فيروس كورونا

وخرجت وزارة الصحة والسكان، لتجاوب على أسئلة المواطنين، والقضاء على حالة التخوف والقلق المتواجدة في نفوس الجميع خاصة أولياء الأمور، المتخوفون على أبنائهم، خاصة بعد انتشار دور البرد في المدارس بين الطلبة.

الصحة تكشف حقيقة البرد المنتشر حاليًا

ومن جانبه قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان، إن القلق بشأن متحورات كورونا الجديدة غير مبرر، مضيفًا أن ظهور المتحورات ليس أمرًا جديدًا، بل هو سمة طبيعية لتطور الفيروس منذ بداية الجائحة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى: «يتم الإعلان عن متحور جديد كل عدة أشهر، والمتحور العالمي الحالي، والذي لم يعلن عنه في مصر حتى الآن بدأ انتشاره منذ يونيو الماضي في العالم كله».

حقيقة وجود متحور كورونا الجديد في مصر

وأكد على أن الموجة الحالية من نزلات البرد المنتشرة بشكل كبير، هي أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام، نتيجة انتشار فيروسات مختلفة، مثل «الفيروس الغدي والفيروس المخلوي، والإنفلونزا، والمتحور القديم من كورونا»، وظهورها أمر طبيعي تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.

وتابعن بإن كورونا لم يختف ومازال موجودًا في أنحاء العالم، ولكنه بيتحور، وأكد أنه حتى الآن لم يعلن عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس لا تختلف عن الأعراض السابقة التي جاءت في بداية الجائحة.

متحور كورونا الجديد

وأوضح أن فيروس كورونا لم يعد مميتًا كالموجات الأولى من الجائحة، وأصبح ضعيفًا للغاية، وأقل خطورة ومضاعفات نتيجة تحوراته العديدة، موضحًا أن الفيروس أصبح يصيب الجهاز التنفسي العلوي بصورة أكبر.

وكشف عن أعراض الإصابة به وتتمثل في الزكام، والرشح، والبرد، والاحتقان، والصداع، والحرارة المتوسطة، أما عن المشاكل التنفسية الحادة التي كانت تحدث في السابق مثل الالتهاب الرئوي، فهي لم تختف بصورة نهائية، لكنها أصبحت قليلة جدا.