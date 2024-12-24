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كرة السلة، ماذا يحتاج الاتحاد السكندري لحسم لقب دوري المرتبط؟ - أخبار كلمتك

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كرة السلة، ماذا يحتاج الاتحاد السكندري لحسم لقب دوري المرتبط؟ - أخبار كلمتك

كرة السلة، ماذا يحتاج الاتحاد السكندري لحسم لقب دوري المرتبط؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - كرة السلة، يخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري غدا الأربعاء، جولة الإياب من نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباريات العودة في المواعيد التالية:

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على نظيره فريق النادي الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55).

سيناريوهات تتويج الاتحاد السكندري بلقب دوري المرتبط

ويكفي الاتحاد السكندري الفوز في مباراة الكبار من أجل حسم اللقب بشكل رسمي دون النظر لنتيجة فريق المرتبط، أو اللجوء لمباراة فاصلة حال الفوز في المرتبط والخسارة على مستوى الرجال.

ويخسر الاتحاد السكندري لقب الدوري في حالة واحدة فقط وهي الهزيمة في مباراتي يوم الأربعاء على مستوى المرتبط والرجال.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في مباراتي يوم الأربعاء على مستوى الناشئين والرجال، من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، أو الخسارة في مباراة المرتبط والفوز في لقاء الرجال من أجل اللجوء لمباراة فاصلة.

وفي جميع الأحوال فان خسارة الأهلي على مستوى الكبار يوم الأربعاء المقبل، تعني تتويج الاتحاد السكندري بلقب دوري المرتبط.

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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