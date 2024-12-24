الرياضة - 03:41 - مشاهدة مباراة عمان وقطر بث مباشر في كأس الخليج اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - بث مباشر مباراة عمان وقطر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، والمقامة حاليًا في الكويت.

مشاهدة مباراة عمان وقطر في كأس الخليج بث مباشر

منتخب عمان بدأ شواره في كأس الخليج "خليجي 26" بالتعادل الإيجابي مع منتخب الكويت صاحب الأرض بهدف لكل فريق، وتعادل منتخب قطر أيضًا بنفس النتيجة مع منتخب الإمارات.

وتشير المواجهات الـ 15 الأخيرة بين المنتخبين إلى مستوى دورات كأس الخليج، لتفوق قطري واضح، بعدما انتصر العنابي في عشر مواجهات مقابل فوز المنتخب العماني في أربع مناسبات، وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة.

وخلال المباريات السابقة التي جمعت بين منتخب قطر ومنتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي سجل العنابي في تلك المواجهات 29 هدفا، بينما أحرز أبناء السلطنة 17 هدفا.

ويبحث منتخبا عمان وقطر عن تحقيق الانتصار الأول في خليجي 26 خلال مباراة اليوم التي ستجمع بين الفريقين على أرضية ملعب جابر المبارك، والاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل.

بث مباشر مباراة عمان وقطر في كأس الخليج

ويقدم موقع "بوابة الأسبوع" بث مباشر لمباراة منتخب عمان ضد منتخب قطر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، والمقامة حاليًا في الكويت.

وستقام مباراة عمان ضد قطر في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة و5:25 بتوقيت السعودية وقطر و6:25 بتوقيت عمان.