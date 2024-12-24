تقديرا لدورهم التاريخي.. برلماني يشيد بقرار السيسي «العفو عن 54 من أبناء سيناء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقال مهران في بيان له، إن هذا القرار يعكس تقدير الرئيس للدور التاريخي والمستمر الذي يلعبه أبناء سيناء في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى جهودهم في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القرار يأتي إعمالاً لصلاحيات الرئيس السيسي الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا العفو الرئاسي يأتي في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع أبناء الوطن، وخاصة أولئك الذين ساهموا بجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن القرار يعكس اهتمام الدولة العميق بأبناء سيناء وتقديرها لدورهم البطولي في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن تضحيات أبناء سيناء كانت ولا تزال عنصراً أساسياً في نجاح جهود الدولة في القضاء على البؤر الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء.

وتابع عضو صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي لطالما أولى أبناء سيناء اهتماماً خاصاً، سواء من خلال الدعم الميداني أو المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياتهم، مؤكداً أن هذا العفو هو تأكيد إضافي على أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين وتسعى دائماً إلى تحقيق العدالة وتقديم الدعم لهم.

واختتم النائب علي مهران، بيانه، بتوجيه تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية، مطالبا بضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي تشهد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة بفضل توجيهات القيادة السياسية.