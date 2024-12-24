حزب المؤتمر: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء بادرة إنسانية من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد المؤتمر، في بيان له، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تقدير الجهود الوطنية لأبناء سيناء في التصدي للإرهاب وحماية أمن واستقرار الوطن.

وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا العفو الرئاسي يعبر عن إدراك الرئيس السيسي العميق لدور أبناء سيناء البارز في الدفاع عن حدود مصر الشرقية ومكافحة الإرهاب على مدى السنوات الماضية، مشدداً على أن تضحيات أبناء سيناء أثمرت في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

وتابع المؤتمر، أن قرار العفو يمثل بادرة إنسانية هامة تؤكد على التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بدعم كافة شرائح المجتمع، ولا سيما أولئك الذين ساهموا في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأضاف حزب المؤتمر، أن أبناء سيناء يمثلون خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإرهابية، وأن الدولة مستمرة في دعمهم وتوفير كافة سبل المساندة لهم.

واختتم حزب المؤتمر بيانه بتأكيد تعزيز الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى عن دعم أبناء سيناء وتقديم كل ما يلزم لتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.