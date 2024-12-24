الرياضة - 03:41 - قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:41 مساءً - تقدم البنوك في مصر شهادات ادخار بعوائد متنوعة ذات دوريات صرف ثابته ومتغيرة ومتدرجة، بسعر فائدة يصل أحيانا لـ 30% سنويا.

يأتي البحث حاليا عن شهادات الادخار بالجنيه وسط ترقب من الجميع لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري، والذي يعقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.

البنك المركزي أبقى في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع - 28.25% للإقراض»، للمرة الخامسة على التوالي، بعد زيادتها في شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 8%

وتستعرض كلمتك في تقريرها التالي، أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتدرج داخل 7 بنوك في مصر

بنك الكويت الوطني

يطرح بنك الكويت الوطني شهادة ادخار «تريو» الثلاثية، بسعر شراء حده الأدنى 10 آلاف جنيه، وتعطي عائداً شهريا تصل فائدته إلى 27% في السنة الأولي، 22% خلال السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.

بنك نكست

يطرح البنك شهادات الادخار ذات العائد المتدرج، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، تحت سعر فائدة يبلغ 27% في السنة الأولي، 21% في السنة الثانية، 17% السنة الثانية، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.

بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي

البنك الأهلي المتحد

ويطرح البنك الأهلي المتحد شهادة ادخار «سمارت» بأجل 3 سنوات، ذات عوائد متدرجة، فئة الشهادة 50 ألف جنيه، الحد الأدنى للإصدار الأولي يبلغ 500 ألف جنيه، تعطي عائداً شهريا، تصل فائدته إلى 25% خلال السنة الأولي، 22% في السنة الثانية، 17% خلال السنة الثالثة.

بنك مصر

يتيح بنك مصر، ثلاث أنواع من شهادات الادخار ذات العائد المتدرج، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، وتعطي الفائدة كالتالي

- سعر الفائدة في دورية الصرف الشهرية: 26% في السنة الأولي وبنسبة 22.5% خلال السنة الثانية، و19% للسنة الثالثة.

- سعر الفائدة في دورية الصرف الربع سنوي: 27% في السنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.

- سعر الفائدة في دورية الصرف السنوي: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري لكافة عملائه الأفراد شهادات الادخار ذات العائد المتدرج بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، متيح عائداً

- شهري بسعر فائدة 26% في السنة الأولي، و22% في السنة الثانية، 18% السنة الثالثة.

- سنوي بسعر فائدة 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

البنك الأهلي الكويتي

يبدأ شراء شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي الكويتي من 1000 جنيه، وتعطي عائداً شهريا بسعر فائدة 26% خلال السنة الأولي و22% بالسنة الثانية و18% في السنة الثالثة.

وبالنسبة للعائد السنوي على شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي الكويتي، عند 30% في السنة الأولي و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

البنك المصري الخليجي

هذا ويطرح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار «ميجا توفير» الثلاثية بعائد متناقص يحتسب سنويا ويصرف كل شهر تحت سعر فائدة 25.5% في السنة الأولي، و21.5% للسنة الثانية، و17.5% للسنة الثالثة، ويبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.