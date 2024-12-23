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انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

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انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - انطلق، منذ قليل، فعاليات العرض الخاص لفيلم التشويق والغموض "آخر الخط" الذي يقوم ببطولته الفنانة بشرى، وبسمة، والفنان محمد القس في إحدى دور العرض السينمائية بمدينة الشيخ زايد.

ويعد فيلم "آخر الخط" العمل الثاني الذي يجمع كلًا من بشري وبسمة بعد أولاد حريم كريم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية

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قصة وأحداث فيلم آخر الخط

وتدور أحداث فيلم آخر الخط، حول سبع شخصيات متنوعة تمثل الخطايا السبع، وتجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، وهي التجربة الأولى للفنان محمد السعدني في مجال الإخراج.

أبطال فيلم آخر الخط

ويشارك في بطولة فيلم آخر الخط، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، عدد كبير من الفنانين من بينهم بشرى، بسمة، محمد علي رزق، محمد القس، وئام مجدي، وهو من إخراج وتأليف محمد السعدني، وجرى طرح البوستر التشويقي للفيلم خلال الأيام الماضية، وسيطر عليه التشويق والغموض.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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