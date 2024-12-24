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الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - قصف حوثى يُسقط ويصيب 4 أطفال فى اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:11 صباحاً - كشفت مصادر يمنية، عن مقتل طفلين شقيقين وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة، في قصف شنته ميليشيا الحوثي، الاثنين، واستهدف قرية غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت المصادر إن الحوثيين شنوا قصفًا مدفعيًا استهدف منزل أحد المواطنين في قرية "البومية" التابعة لمديرية مقبنة غربي تعز، أسفر عن مقتل طفلين شقيقين، وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أسرة واحدة.

وحسب المصادر، فقد أدى القصف الحوثي إلى مقتل 4 أطفال، وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الهجوم الذي استهدف القرية في آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي دون الإشارة إلى الطرف المتسبب بالهجوم المميت.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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