سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:26 مساءً - أقامت السفارة المصرية بكوريا الجنوبية في العاصمة سول، احتفالية، تحت رعاية السفير خالد عبد الرحمن احتفالية أمس بمناسبة تتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالجائرة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لعام 2024.

وذكرت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتفالية تأتي بعد تتويج المهرجان بالجائزة العالمية المقدمة من إدارة مهرحان K - Theater award والتي أقيمت مؤخرا بالعاصمة سول في احتفال كبير بحضور كوكبة من المثقفين والفنانين الكوريين والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان وقيادات وزارة الثقافة الكورية ورئيس بلدية سول والدكتور جون ونج سون رئيس الجمعية الكورية للمسرح والسفير المصري خالد عبد الرحمن.

وأعرب السفير خالد عبد الرحمن، في كلمته خلال الاحتفالية، عن فخر واعتزاز مصر بهذه الجائزة العالمية والتي تؤكد على أواصر التعاون بين الدولتين الصديقتين مصر وكوريا الجنوبية.

وأضاف السفير أننا نستعد لعام 2025 لبدء الاحتفال بمرور30٠ عاما على العلاقات المصرية الكورية الوطيدة عبر تاريخ العلاقات بين البلدين.

من جانبها، أشارت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إلى أن تلك الجائزة تعد تكليلا لكل الجهود التي بذلت، ومن كامل فريق العمل على مدار العشر سنوات الماضية، والتي تعكس المكانة التي أصبح عليها المهرجان عالميا.

وصرح المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان بأن هذه الجائزة تعد فخر لمصر ولكل العرب، متوجها بالشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، و خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لدعمهما اللامحدود للمهرجان في دورته التاسعة مما ساهم في حصد تلك الجائزة. وقال المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان إنني أهدي هذه الجائزة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي الملهم لنا جميعاً، حيث أننا أول مهرجان مصري وعربي يحصل على هذه الجائزة العالمية في التاريخ وأن حصولنا عليها في الدورة 62 لهو فخر وشرف عظيم لنا كمصريين وكعرب.

كما وجه الغرباوي الشكر للسفير المصري خالد عبد الرحمن على احتفاله الكبير الذي أقامته ونظمته السفارة المصرية بسول بحضور كوكبة من فناني ومثقفي كوريا الجنوبية ولفيف من المسئولين المصريين بالسفارة المصرية وقام السفير المصري بتكريم إدارة المهرجان على هذا الإنجاز، وقام مازن الغرباوي رئيس المهرجان بدوره بإهداء درع المهرجان تقديراً للدور الكبير التي تقوم به السفارة المصرية في كوريا الجنوبية والتي تعكس الدور الإيجابي والمحوري الذي تلعبه الخارجية المصرية.