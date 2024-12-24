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الرياضة - 01:26 - لإصابته بالحمى.. الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:26 - لإصابته بالحمى.. الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - لإصابته بالحمى.. الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يدخل المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:26 صباحاً - نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن حيث يخضع للاختبارات والمراقبة بعد إصابته بالحمى.

وقال أنجيل أورينا المتحدث باسمه لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن "الرئيس الأسبق بخير"، مضيفًا أنه "يأمل في العودة إلى المنزل بحلول عيد الميلاد".

وذكر أن كلينتون "لا يزال في حالة معنوية جيدة، ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

ولفت أورينا عبر منصة “إكس”: "تم إدخال الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون للاختبار والمراقبة بعد إصابته بالحمى، ولا يزال في حالة معنوية جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وخضع كلينتون لجراحة في القلب خلال 2004 وتم تركيب دعامتين له في 2010، تم نقله إلى المستشفى في 2021 بسبب عدوى انتشرت في مجرى الدم.

وكان كلينتون نشطا خلال الشهور الماضية أثناء ترويجه لكتابه الجديد "المواطن: حياتي بعد البيت الأبيض".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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