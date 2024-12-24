الرياضة - 02:26 - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان إلى 45338 والإصابات إلى 107764 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 45 ألفا و338، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107 آلاف و764 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 51 آخرين.