الرياضة - 02:46 - درجات الحرارة الآن.. حالة طقس مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - درجات الحرارة الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة الآن المسجلة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

وبشأن حالة الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على البلاد هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجة الحرارة الآن

وعن درجة الحرارة الآن في محافظات مصر، أشارت الهيئة إلى انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، ولتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 19 درجة، والصغرى 13 درجة، بينما تتراوح الصغرى في محافظات الصعيد 06 لـ 09 درجات.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أضافت نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الآن في مصر

درجات الحرارة الآن في مصر المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 13 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 19 10 بنها 19 12 دمنهور 18 11 وادي النطرون 20 10 كفر الشيخ 18 12 المنصورة 18 12 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 12 طنطا 18 11 دمياط 20 13 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 19 10 السويس 20 11 العريش 21 08 رفح 20 08 رأس سدر 19 10 نخل 20 02 كاترين 13 01 الطور 20 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 20 11 العلمين 18 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 19 08 رأس غارب 22 13 الغردقة 24 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 24 14 رأس حدربة 22 19 الفيوم 19 08 بني سويف 20 07 المنيا 20 06 أسيوط 19 05 سوهاج 20 08 قنا 22 09 الأقصر 22 09 أسوان 23 10 الوادي الجديد 21 05 أبو سمبل 22 09