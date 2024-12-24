الرياضة - 02:46 - موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 ومواعيد الصرف.

وخلال السطور التالية، يقدم موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، موعد وقائمة صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يناير 2025 الأحد المقبل.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.