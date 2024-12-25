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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين - أخبار كلمتك

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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين - أخبار كلمتك

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين. 

الوطنية للإعلان تحظر استضافة العرافين والمنجمين

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين. 

المسلماني يدعو للابتعاد عن ترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين

كما دعا أحمد المسلماني، للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها. 

مؤكدا، أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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