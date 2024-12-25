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مشاهير العرب - «مقضينها تنظير».. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مقضينها تنظير».. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مقضينها تنظير».. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استيائها من منتقديها خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن «السوشيال ميديا» عالم افتراضي بالنسبة لها.

وانتقدت سلمى أبو ضيف عبر حسابها على «إنستجرام» مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك العالم بالنسبة له، هو عالم افتراضي غير حقيقي، والتي قد يكون جزء منها حقيقي والأخر من وحي الخيال.

وكما أضافت سلمى أبو ضيف، أنها بعد التعرض للعديد من الانتقادات، توقفت عند التفكير في كلمة العالم الافتراضي، مشيرة إلى عبارة «نظرية بدون تجربة» أو «واقع حصل»، هي وجهة نظرك الشيك التي أنت قررت تفترضها لا وكمان تفرضها علينا كحقيقة مطلقة.

وتابعت سلمى أبو ضيف، أن الرأي الذي تطلقه للأخرين، هو عبارة عن مبدأ انت اخترعته في قاموسك المبني على البيئة التي عشت فيها وشوية الحاجات التي قالها لك أبوك و أمك والدين اللي اتعلمتة شوية من المدرسة على شوية من جدودك من غير تفقه».

كما أضافت: «ولا تأمل فيه وشوية حاجات المجتمع اللي حواليك حطها في دماغك على شوية من المستوي التعليمي اللي نشأت فيه و مجهودك الشخصي لتثقيف نفسك أو تشغيل دماغك بدون كل ما سبق».

وأردفت: من العالم الافتراضي الذي يأتي من موقعي هذا بقول فيه الكلمتين دول، مشيرة إلى أن شاشة واحدة تفصلنا عشان من خلالها نطلق أحكام ونظريات وافتراءات على شوية صور افترضناها من وحي خيالنا و مدى استيعاب.

وتابعت: «صورتنا لذات نفسنا في المراية اللي حبناها أو كرهناها ومش عارفين نواجه نفسنا بيها.. فبنصدق شوية ناس و مشاهير مانعرفهمش من صور هما حطينها، الله حياتهم جميلة قد اية».

وأشارت إلى بعض التعليقات مثلا: الله بصي هي سافلة ازاي ومش لابسة هدومها و كافرة ووحشة و فاشلة و لا بصي قد اية دمها تقيل ازاي! الله ده عظيم و دمة خفيف زي القمر و مجاش زيه انت عالمي جبار».

وواصلت: «كل العالم الافتراضي ده خلق لك مساحة تبني و تحط كل الافتراضات والافتراءات اللي نفسك فيها و صورتك لنفسك المنعكسة لضميرك وذاتك ووعيك قدام عينيك جواك بشكل حقيقي و لغيرك بشكل وهمي».

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

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سلمى أبو ضيف تحتفل بـ زواجها وسط طقوس مثيرة للجدل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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