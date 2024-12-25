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إقبال جماهيري على حجز تذاكر عروض نيران الأناضول بالأوبرا - أخبار كلمتك

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إقبال جماهيري على حجز تذاكر عروض نيران الأناضول بالأوبرا - أخبار كلمتك

إقبال جماهيري على حجز تذاكر عروض نيران الأناضول بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - تستعد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد لاستقبال عروض نيران الأناضول التركية فى ثلاثة ليالى على المسرح الكبير مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 29، 30، 31 يناير المقبل،إخراج المدير الفنى للفرقة مصطفى أردوغان وتصميم رقصات ألبير أكسوى.

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إقبال كبير على حجز تذاكر العرض

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن حجز تذاكر عرض نيران الأناضول يشهد إقبالا كبيرًا مما يعكس رغبة الجمهور المصرى فى تلقى المواد الإبداعية الجادة.

وأضافت أن الفرقة نجحت خلال عروضها السابقة بمصر فى تحقيق قاعدة ضخمة من متذوقى الفنون الراقية، وتابعت أن العرض المنتظر يضم تابلوهات حركية تستلهم ملامح التراث التركى المميز فى صياغة إبداعية معاصرة لينتج مزيجا فنيا فريدا يحمل رسائل سامية عن الحب والسلام والتعايش الإنساني، مشيرة إلى القدرة الفائقة للقوى الناعمة بمختلف أشكالها على تدعيم روابط الصداقة بين الشعوب.

 

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سعادة الفرقة بالعودة للقاهرة 

من جانبه أعرب مصطفى أردوغان مؤسس الفرقة عن سعادته بالعودة الى القاهرة مجددًا وتقديم العروض فى دار الأوبرا التى وصفها بمنارة الإبداع الجاد فى الشرق الأوسط، وأشار إلى الفخر بمشاركة تراث بلاده مع الجمهور المصرى، ووعد بتقديم عرضًا مبهرًا يعتمد على تكامل العناصر الفنية من موسيقى وإضاءة وديكور وملابس إلى جانب التناغم الحركى للعارضين.

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام ١٩٩٩ وكانت بإسم (سلاطين الرقص ) فى البداية بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافى الثرى للأناضول، وتعد من أفضل فرق الرقص فى العالم، قامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم وحققت نجاحًا كبيرًا منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين،ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، الصين ، الأردن،هولندا وغيرها، كما قدمت أكثر من 8500 ليلة عرض حى حضرها  أكثر من ٥٠ مليون مشاهد ولاقت استحسان الجمهور والنقاد نتيجة براعة أعضائها فى التعبير عن فلكلور الأناضول.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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