تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

ووفقا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها رضا سليم فإنه من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الأهلي لمدة قد تصل إلي شهرين أو أكثر، وذلك يتوقف علي طريقه العلاج التي يخضع لها اللاعب.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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