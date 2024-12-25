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مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

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مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود ، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: 

 

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

يسعى فريق الإسماعيلي للفوز بعد تعادله الأخير مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود سلبيا مع المصرى البورسعيدى في نفس الجولة.

ترتيب الإسماعيلي وحرس الحدود

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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