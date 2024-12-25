قبل مواجهة الغد، الأهلي يكتسح المصري في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - يتفوق فريق النادي الأهلي بفارق كبير جدًّا على نظيره المصري من حيث القيمة السوقية لإجمالي لاعبي الفريقين قبل مواجهتهما غدًا الخميس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الساعة 8 مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القيمة السوقية للأهلي والمصري

وبحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية لإجمالي لاعبي الأهلي 30.88 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة فريق المصري السوقية 9.53 مليون يورو، وبذلك تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة فريق الأهلي.

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موقف الأهلي والمصري في الدوري

ويحتل فريق النادي المصري المركز الثاني خلفًا للزمالك بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

ويحتل الاهلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خوض 4 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 2.

ويسافر اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس على ستاد برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق المصري معسكره بالقاهرة على أن يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم الأربعاء ويمتد حتى موعد مباراة الأهلي غدًا.

مباراة الأهلي والمصري

وخاض فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

مواجهات الأهلي والمصري

والتقى فريقا الأهلي والمصري في 127 مباراة حقق الأهلي الفوز في 71 مباراة والمصري في 20 لقاء وتعادلا في 36 مواجهة.

وسجل فريق الأهلي 181 هدفًا في شباك المصري وسجل لاعبو المصري 92 هدفًا في شباك الأهلي.

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