مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - علق المحامي مرتضي منصور عقب خروجه من جلسة نظر استئناف المخرج عمر زهران علي حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف على ما يتم تداوله للاعبي النادي الأهلي (كهربا وامام عاشور).

وقال مرتضي منصور: "كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم".

وكان قد تم تداول فيديوهات مثيرة للجدل للاعب الأهلي محمود عبد المنهم كهربا أثناء تشاجره في أحد الأماكن، كما تم تداول فيديوهات لاعب الأهلي إمام عاشور بعد انتهاء مباراة الأهلي ونادي شباب بلوزداد الجزائري وانتهت بفوز الاهلي 6 - 1 يقوم خلاله بخلع تيشرت النادي وإلقائه على الأرض.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

من ناحية أخرى كشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.



ليلة القبض على المخرج عمر زهران



وبدأ رجال البحث الجنائي بالجيزة في إجراء تحرياتهم الدقيقة حول بلاغ شاليمار الشربتلي، وتوصلوا إلى أن المخرج عمر زهران، بالفعل كان دائم التردد على منزل المخرج خالد يوسف وزوجته، وأنه تربطه بهما علاقة صداقة ممتدة منذ زمن طويل ويعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهما، وهناك شبهات بالفعل حول تورطه في سرقة المجوهرات المشار إليها، خصوصا بعد أن تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المخرج عمر زهران، وواجهوه بالاتهام الموجه إليه، إلا أنه أنكره جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه الشديد من موقف زميله خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

نص أقوال المخرج عمر زهران في تحقيقات النيابة العامة



وأحيل المخرج المتهم إلى النيابة العامة، والتى بدأت تحقيقات موسعة معه في الواقعة، ووجهت له اتهاما مباشرا نصه: "أنت متهم بسرقة مجوهرات خاصة بالسيدة شاليمار الشربتلي قيمتها تتجاوز 40 مليون جنيه من داخل مسكنها.. فما ردك".. فأجاب المخرج عمر زهران قائلا: "محصلش.. هذا الاتهام عار تماما من الصحة".. فعاودته النيابة بسؤال آخر نصه: "وما هي معلوماتك عن واقعة السرقة محل التحقيق ولماذا تم اتهامك فيها؟ "، ليجيب المخرج: "حقيقة لا أعلم سبب الاتهام، أما معلوماتي عن واقعة السرقة، أنها وقعت قبل عام ونصف تقريبًا، ووقتها كنت حريص على التواجد مع شاليمار وزوجها خالد يوسف، وبحثت معهما فى أماكن كثيرة عنها، وكانت علاقتنا وطيدة فى تلك الفترة، إلى أن فوجئت بخالد يوسف يوجه لى أسئلة غريبة من نوعية لماذا تشاركنا البحث عن المجوهرات، وما هى الأماكن التى بحثت فيها؟، فأخبرته أن مشاركتى فى البحث جاءت بحكم صداقتي الممتدة مع شاليمار، وأننا بحثنا فى كل الأماكن بالمنزل باستثناء غرفة مغلقة خاصة بنجله، وعندما فتحنا الغرفة عثرنا على المجوهرات المفقودة داخل كيس".. واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، إلى أن انتهت من كافة التفاصيل والإجراءات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم إحالته محبوسا إلى المحاكمة

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