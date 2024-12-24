مشاهير العرب - تفاصيل تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان بعد تصريحه عن نصر الله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل تحطيم مدرسة راغب علامة في لبنان بعد تصريحه عن نصر الله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير: صلاح جاهين صرف عليّ وخلاني أعدي لبر الأمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير: صلاح جاهين صرف عليّ وخلاني أعدي لبر الأمان - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

النقل تجدد مناشدتها بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد عند عبور المزلقانات - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'" - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2 - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:56 - «الاحتلال الإسرائيلي» يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي بغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:56 - «الاحتلال الإسرائيلي» يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - «الاحتلال الإسرائيلي» يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء المرضى والجرحى على إخلاء المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يحاصر المستشفى، وأجبر المرضى والجرحى على إخلاءه، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط المستشفى ومناطق متفرقة من بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن المرضى والجرحى اضطروا للمغادرة سيرا على الأقدام باتجاه مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الطابق الثالث بمستشفى العودة شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بداخله، فيما شن طيران الاحتلال غارة على منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف جديدة بالمنطقة الجنوبية لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45 ألفا و317 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107 آلاف و713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اقرأ أيضاً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مبانٍ بحى الزيتون جنوب غزة

«الاحتلال الإسرائيلي» يعلن اغتيال رئيس مديرية الأمن بجهاز الأمن العام التابع لـ «حماس»

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الزمالك يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري من بوابة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق