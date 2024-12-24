ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء في افتتاح الجولة السادسة من البطولة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري بمواجهتي زد ضد إنبي، وطلائع الجيش ضد الزمالك.

ويتفوق الأهلي على بيراميدز وزد اف سي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بفارق الأهداف وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 8 نقاط

5- زد اف سي 8 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- فاركو 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الجونة 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإسماعيلي 5 نقاط

14- البنك الأهلي 5 نقاط

15- غزل المحلة 5 نقاط

16- إنبي 4 نقاط نقاط

17- مودرن سبورت 3 نقاط

18- حرس الحدود نقطتان

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي ضد إنبي - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش ضد الزمالك - 8 مساءً .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - 5 مساءً .. ستاد الإسماعيلية

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة - 5 مساءً .. ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً .. ستاد القاهرة الدولي

المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب

بتروجت ضد الجونة - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

وتتبقي مباراة واحدة مؤجلة بين الأهلي وسموحة من الجولة الخامسة وستقام يوم 7 يناير 2025.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

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