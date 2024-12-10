الرياضة - 03:52 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، تزامناً مع استقرار سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، سجل نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3965.25 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، سجل نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، سجل نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30120 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء، سجل نحو 2676.27 دولار للبيع، و2676 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك الإسكندرية نحو 50.41 جنيه للشراء، 50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل المصرف المتحد نحو 50.40جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 50.39 جنيه للشراء، 50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك بركة

بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك بركة نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع

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