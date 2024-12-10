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الرياضة - 03:52 - برئاسة طارق نور.. تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:52 - برئاسة طارق نور.. تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:52 - برئاسة طارق نور.. تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، ويأتي ذلك في إطار سعيها لتطوير المنظومة الإعلامية في مصر، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

طارق نور رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا التحالف يهدف إلى وضع استراتيجية مستقبلية شاملة تهدف إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية على المنافسة.

اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تشكيل مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأكدت المتحدة، أن جزء أساسي من هذه الاستراتيجية هو إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة من جديد، حيث تم تعيين طارق نور رئيسا للمجلس، وطارق مخلوف كعضو منتدب، كما يضم المجلس الجديد مجموعة من الأسماء البارزة في مجال الإعلام مثل محمد السعدي، وعمرو الفقي، وتامر مرسي، وشريف الخولي، وأحمد طارق.

اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
اجتماع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وبدوره وجه مجلس الإدارة الجديد بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة الجهود المبذولة طوال الفترة الماضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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