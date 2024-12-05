محمد صلاح يُنافس على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي خلال نوفمبر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:48 مساءً - يُنافس النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدفه في شباك فريق برايتون.

هدف محمد صلاح في برايتون ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

وجاء هدف محمد صلاح في شباك فريق برايتون من تسديدة رائعة جاءت على يمين حارس فريق برايتون، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تصريحات مدرب ليفربول على مستقبل محمد صلاح

أثنى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت، على محمد صلاح "المميز"، بعد تألق النجم المصري أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد سلوت على سؤال حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قائلًا: "من الصعب أن أتنبأ بالمستقبل طويل الأمد، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني توقعه أو التنبؤ به هو أنه في وضع جيد للغاية في هذه اللحظة".

وأضاف: "صلاح يلعب في فريق جيد للغاية يمنحه فرصًا كثيرة، وهو ما يجعله قادرًا على فعل أشياء مميزة".

وتابع: "ما يجعل صلاح أكثر تميزًا بالنسبة لي هو أنه في الساعة الأولى أو قبل أن نسجل هدف التعادل 1-1، كنت أعتقد أنه لا يلعب أفضل مبارياته، ثم يأتي بعد نصف ساعة أو 45 دقيقة، لا أعرف كم من الوقت مر ليقدم تمريرة حاسمة، ويسجل هدفين، ويصوب كرة تصطدم بالعارضة، ويظل تهديدًا مستمرًا، وهذا شيء لا يستطيع العديد من اللاعبين فعله إذا لعبوا الساعة الأولى كما فعل هو".

واختتم: "هذا أيضًا ما يجعله مميزًا، إذا نظرت فقط للأهداف، فإن تسديداته دقيقة جدًّا، لاعب مميز، وهذا ما نعرفه جميعًا".

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