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تشكيل جديد لأجهزة منتخبات الهوكي - أخبار كلمتك

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تشكيل جديد لأجهزة منتخبات الهوكي - أخبار كلمتك

تشكيل جديد لأجهزة منتخبات الهوكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - الهوكي، يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد الهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات اجتماعا هاما اليوم بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لاختيار الأجهزة الفنية الجديدة للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وقال "فرحات"، إن المكتب التنفيذي بصدد عقد اجتماعا هاما اليوم من أجل وضع تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، بناء على توصية من مجاهد عبد الرؤوف رئيس جهاز المنتخبات الوطنية.

 

تشكيل جديد للأجهزة الفنية

وأوضح رئيس اتحاد الهوكي، أن المجلس في اجتماعات مستمرة من أجل البحث عن حلول لكافة الأزمات التي واجهت الهوكي المصري خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأزمات المالية.

وتابع: "هدفنا عودة العمل سريعا داخل منظومة المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات سواء كانت دولية أو قارية، بالإضافة لتطوير المسابقات المحلية بالشكل الذي يضمن مستقبل أفضل للعبة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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