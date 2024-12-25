نصائح من خبيرة الأبراج لـ إلهام شاهين لتفادي الخسائر المادية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنانة إلهام شاهين خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ النجمة إلهام شاهين

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (كلمتك)، عن التوقعات الفلكية لـ إلهام شاهين.. وماذا سيحدث خلال عام 2025.

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر إلهام شاهين

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (كلمتك): إلهام شاهين لديها شعور بالإحباط بسبب مشكلة قانونية أو خسارة مادية.

ووجهت عبير فؤاد نصيحة وتحذير للنجمة الهام شاهين انه يجب ألا تغامر فى 2025 بخطوات أو قرارات غير مدروسة.

فيلم الحب كله

وتخوض إلهام شاهين التنافس على البوكس أوفيس فى 2025 من خلال تجسيد دور البطولة في فيلم “الحب كله” الذي تستعرض خلاله شخصية امرأة عاطفية تعاني من تغيرات العادات الاجتماعية والأسرية ومعاناة الأسر البسيطة فى إتمام عملية الزواج فى ظل ارتفاعات الأسعار.

ويندرج الفيلم ضمن إطار الأفلام ذات اليوم الواحد. الفيلم من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر، ويشارك في البطولة كل من: إلهام صفي الدين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، وضياء الميرغني.

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