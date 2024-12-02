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في عيد ميلاد إبراهيم السمان، ألقي القبض عليه بسبب كريزي تاكسي وتألق مع هيفاء وهبي والعوضي - أخبار كلمتك

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في عيد ميلاد إبراهيم السمان، ألقي القبض عليه بسبب كريزي تاكسي وتألق مع هيفاء وهبي والعوضي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد إبراهيم السمان، ألقي القبض عليه بسبب كريزي تاكسي وتألق مع هيفاء وهبي والعوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يحتفل الفنان إبراهيم السمان اليوم الاثنين بعيد ميلاده الذي يصادف مثل هذا اليوم ٢ ديسمبر حيث انه ولد 1985، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج المسرحي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته على مسرح الجامعة.

عيد ميلاد إبراهيم السمان 

واشتهر إبراهيم السمان في بدايته ببرنامج المقالب الشهير كريزي تاكسي والذي قدم منه عددًا من المواسم بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا. 

وأقتحم إبراهيم السمان عالم السينما والتلفزيون وشارك في عدد من الأعمال الهامة ومنها فيلم أشباح أوروبا مع  هيفاء وهبي وصاحب المقام مع أسر ياسين، بالإضافة إلي فيلم عصابة عظيمة مع إسعاد يونس.

وشارك “السمان” في الدراما بعدد كبير من المسلسلات ومنها أخر دور ومسلسل تشيللو ومسلسل إنحراف مع روجينا بالإضافة إلي مشاركته في مسلسل رانيا وسكينة مع روبي ومسلسل الجماعة وحق ميت والواد سيد الشحات.

قصة إلقاء القبض علي إبراهيم السمان بسبب كريزي تاكسي 

في عام 2022، تم إلقاء القبض علي إبراهيم السمان وثلاثة من فريق برنامج كريزي تاكسي، بعد تقديم بلاغ بخطف مواطن من منطقة المهندسين  بجامعة الدول العربية.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في هذا الوقت تفاصيل القبض على إبراهيم السمان مقدم برنامج  كريزي تاكسي و3 آخرين من فريق عمل البرنامج بمنطقة المهندسين فى العجوزة، وقالت إنه ورد بلاغ قبل الإفطار بخطف أحد الأشخاص أثناء سيره في شارع جامعة الدول العربية داخل تاكسي.

وأضافت المصادر: إن قوة أمنية انتقلت لمكان الواقعة وتم القبض على المشتبه بهم، وتبين أنهم إبراهيم السمان مقدم برنامج  كريزي تاكسي و3 آخرين من فريق عمل البرنامج.

كريزي تاكسي
 

وأشارت إلى ان واقعة الاختطاف عبارة عن تصوير حلقة برنامج كريزي تاكسي، يقوم فيها الأشخاص باختلاق واقعة خطف على سبيل الترفيه.

وأوضحت المصادر أن البرنامج يتم تصويره فى الشارع دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، مما يضعهم تحت طائلة القانون، وتم التحفظ عليهم بديوان القسم.

وفي يوم 15 إبريل عام 2022،  أمرت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل إبراهيم السمان مقدم برنامج  كريزي تاكسي و3 آخرين من فريق عمل البرنامج بضمان محل إقامتهم، لاتهامهم بتصوير البرنامج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية فى المهندسين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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