في عيد ميلاد غادة عادل، دخلت عالم الفن من بوابة الإعلانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم 25 ديسمبر بعيد ميلادها، حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1974، وغادة هي واحدة من أبرز وأهم نجمات السينما والدراما المصرية، وتتمتع غادة عادل بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، استطاعت خلالها أن تترك بصمتها الخاصة في مجال التمثيل سواء في السينما أو التلفزيون.

بدايات غادة عادل الفنية

وكانت دراسة غادة عادل بعيدة تمامًا عن الفن، حيث كانت تعيش في ليبيا ودرست هناك المحاسبة بأحد المعاهد، ولكنها عادت إلى مصر وكانت بوابتها إلى عالم التمثيل هي الإعلانات و"الكليبات" مثل ظهورها في أغنية راجعين للهضبة عمرو دياب.

كان مسلسل ما وراء القناع عام 1995 هو أول أعمالها الفنية، ثم شاركت من بعده في فوازير أبيض وأسود وفي عام 1997 شاركت بالجزء الأول من مسلسل زيزينيا حيث قدمت شخصية روزانا.

صعيدي في الجامعة الأمريكية الانطلاقة الأولى في عالم السينما

في عام 1998 حظت غادة عادل بأول فرصة في عالم السينما من خلال المشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي كان بمثابة “طاقة القدر” لها هي وجيلها، حيث لمع نجمها وأصبحت من أهم الفنانات في جيلها مع كل خطوة فنية تخطوها بعد ذلك، حيث شاركت في أفلام هامة مثل عبود على الحدود، 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر.

العمل مع سيدة الشاشة العربية

شاركت غادة عادل في مسلسل وجه القمر الذي كان من بطولة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والفنان أحمد رمزي والفنان جميل راتب، كما شارك في المسلسل أيضًا نيللي كريم وأحمد الفيشاوي، وعن هذه التجربة قالت غادة عادل في تصريحات إعلامية أن الوقوف أمام فاتن حمامة كانت “أهم تجربة في حياتها”، وتعلمت منها الالتزام والإخلاص وحب العمل والناس.

الثنائية الفنية مع مجدي الهواري

وقدمت الفنانة غادة عادل أعمالًا متعددة مع طليقها المخرج مجدي الهواري، حيث شاركت معه في فيلم 55 إسعاف مع النجمين أحمد حلمي ومحمد سعد، وفي فيلم عيال حبيبة مع الفنان حمادة هلال، وفيلم خليج نعمة مع أحمد فهمي، وفيلم الوتر.

العمل مع الزعيم عادل إمام في “عفاريت عدلي علام”

كما شاركت الفنانة غادة عادل في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام عام 2017، حيث جسدت في العمل دور عفريتة تدعى “سلا”، وتريد الزواج من عدلي علام، الذي يجسد دوره النجم عادل أمام، ولقد وجه العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها هجومًا شديدًا لغادة بسبب ملابسها في العمل، حيث ارتدت في إحدى الحلقات “جيبة” قصيرة اعتبرها الكثيرون “مستفزة” ولا تليق بشهر رمضان الذي عرض فيه المسلسل آنذاك.

حياتها الشخصية وطلاقها من مجدي الهواري

أما فيما يتعلق بحياتها الشخصية، فقد كانت الفنانة غادة عادل متزوجة من المخرج مجدي الهواري منذ نهايات التسعينيات، وذلك بعدما تعرف كل منهما على الآخر عن طريق صديقة مشتركة بينهما، حيث دعتها الصديقة للعمل في الإعلانات مع مجدي الهواري، ووافقت غادة وبمجرد أن وقعت عيناه عليها وقع مجدي في غرام غادة، ويبدو أن الإعجاب كان متبادلًا حيث تعرفا وتقاربا على مدار عام كامل بعدها قررا الزواج.

وأثمرت زيجتهما عن 5 أبناء وهم محمد ومريم وعبد الله وحمزة وعز الدين، وبالرغم من الثنائية الناجحة لغادة ومجدي على مستوى الفن والزواج إلا أن زيجتهما انتهت بالانفصال عام 2017 بسبب وجود عدة خلافات بينهما، واتفق الثنائي على الانفصال لأنه سيحقق راحة أكبر لهما ولأطفالهما بالابتعاد عن المشاكل التي كانت سببا في هذا الانفصال، وتمكن الثنائي من الحفاظ على علاقة صحية وسوية بعد الطلاق، وتمكنا من تحقيق الاستقرار في هذه العلاقة من أجل الأبناء.

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